Sanal gerçeklik mi yaşıyoruz? Sahte hayatlar yaşamın gerçeği oldu

Dijitalleşmenin hızlı gelişimiyle birlikte, sanal dünya ile gerçeklik arasındaki sınırlar her geçen gün giderek yok oluyor. Artık deneyimlerimiz, iletişim biçimlerimiz ve hatta kimliklerimiz bile hem fiziksel hem dijital alanlarda şekilleniyor. Gerçekle sanalı ayırt edebilmek, dijital çağın en önemli becerilerinden biri haline geldi. Peki uzmanlar bu konuyu nasıl ele alıyor?

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