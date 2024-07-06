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Samuray kılıcıyla trafikte dehşet saçtı! Yolu kesip küfür etti

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 06.07.2024 09:38
İstanbul Ümraniye'de trafiğin ortasında aracını durduran bir sürücü, elindeki samuray kılıcıyla etrafa tehdit ve küfür yağdırdı. Kısa sürede yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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