17 Eylül 2024, Salı
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Samsun'dan tıbbi sülük ihracatı
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "2024 yılında bugüne kadar 97 kilogram tıbbi sülük ihracatı yaptık. Kapasitemiz çok ama gelen talebe göre başta Avrupa ülkeleri ve Uzak Doğu'ya sülük ihracatı yapıyoruz" dedi.