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Samsun'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Samsun'da zincirleme kaza: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 16:32
Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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