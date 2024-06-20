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Samsun'da yöresel kahvaltı sofrası

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 11:34
Karadeniz kahvaltısı, Türkiye'nin dört bir yanında adından sıkça söz ettiren bir lezzet olarak öne çıkıyor. Karadeniz'in incisi Samsun'un kendine özgü yöresel kahvaltı sofrası bizlere A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan anlattı.
Samsun’da yöresel kahvaltı sofrası
Samsun'da yöresel kahvaltı sofrası
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