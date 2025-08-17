17 Ağustos 2025, Pazar

Samsun'da yanarak 5 kilometre giden tırın dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.08.2025 12:03
Samsun'da seyir halindeyken yanarak 5 kilometre gidip geçtiği yolu savaş alanına çevirip alevler içinde bırakan tırın dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüden tırın alev saçmasında müşteriler panik içinde kaçtılar
