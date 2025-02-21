21 Şubat 2025, Cuma
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Samsun'da vatandaşların kar eğlencesi: Ellerinde poşetlerle sokakta kaydılar
Samsun'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri poşetler ve leğenlerle sokakları kayak pistine çevirdi. Kar yağışı sonrası kayganlaşan sokaklarda kayan vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı.