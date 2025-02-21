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Samsun’da vatandaşların kar eğlencesi: Ellerinde poşetlerle sokakta kaydılar

Samsun'da vatandaşların kar eğlencesi: Ellerinde poşetlerle sokakta kaydılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.02.2025 22:54
Samsun'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri poşetler ve leğenlerle sokakları kayak pistine çevirdi. Kar yağışı sonrası kayganlaşan sokaklarda kayan vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı.
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Samsun’da vatandaşların kar eğlencesi: Ellerinde poşetlerle sokakta kaydılar
Vatandaşların kar eğlencesi: Ellerinde poşetlerle kaydılar
Vatandaşların kar eğlencesi: Ellerinde poşetlerle kaydılar
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