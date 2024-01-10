Samsun'da uyuşturucu ticareti! 2 kişi tutuklandı

Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin İlkadım ilçesindeki evlerine dün operasyon düzenledi. Olayla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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