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Samsun’da trafikte akılalmaz olay! Hareket halinde altından geçti

İHA
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Giriş: 24.04.2022 11:22
Samsun'da bir cip hareket halindeki TIR'ın altından geçti. Çevredeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken o anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.
Akılalmaz olay! Altından böyle geçti AKILALMAZ OLAY! ALTINDAN BÖYLE GEÇTİ

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