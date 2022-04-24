24 Nisan 2022, Pazar
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Samsun’da trafikte akılalmaz olay! Hareket halinde altından geçti
Samsun'da bir cip hareket halindeki TIR'ın altından geçti. Çevredeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken o anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.