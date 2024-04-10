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Samsun'da trafik kazası: 8 yaralı

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Giriş: 10.04.2024 13:37
Güncelleme:10.04.2024 13:38
Samsun meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Samsun’da trafik kazası: 8 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 8 yaralı
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