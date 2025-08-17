17 Ağustos 2025, Pazar

Samsun'da tiner yüklü tır alevlere teslim oldu

Samsun'da tiner yüklü tır alevlere teslim oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2025 01:05
Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde tiner yüklü tırda seyir halindeyken yangın çıktı. Tırın dorsesinden yola saçılan tiner kutuları yanmayı sürdürürken, bir süre ilerleyen tır durarak tamamen yanmaya başladı. Alev topuna dönen tırda zaman zaman tiner kutuları patlarken, yangın yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Samsun Ordu ve Samsun Ankara karayolu araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.
