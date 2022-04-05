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Samsun'da taş ocağında kamyon 50 metreden yuvarlandı! 1 ölü var

İHA
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Giriş: 05.04.2022 11:00
Samsun'un Canik ilçesinde taş ocağında feci bir kaza meydana geldi. Taş boşaltırken hemen hemen 50 metreden uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü aracın içinde sıkışarak yaşamını yitirdi.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yılanlıdere mevkisindeki Büyükşehir Belediyesine ait taş ocağında sabah sularında gerçekleşti.

TAŞLARI BOŞALTIRKEN…

Edinilen bilgiye göre, taş ocağının üst kısmından çıkarılan kayalar iş makinesi yardımıyla kamyonlara yüklenip taş işleme yerine boşaltma yapıldığı sırada kaza yaşandı.

50 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI

Nihat Yılmaz'ın kullandığı damperli kamyon, kasasındaki taşları boşalttığı sırada toprağın kayması sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yuvarlanan kamyonun içinde sıkışan sürücü Nihat Yılmaz olay yerinde feci şekilde can verdi.

Alt kısımda iş makinesi ile çalışan operatör Orhan Sarıtaş, kamyonun yuvarlanarak yanına geldiğini ve sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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