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Samsun'da taş ocağında kamyon 50 metreden yuvarlandı! 1 ölü var
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yılanlıdere mevkisindeki Büyükşehir Belediyesine ait taş ocağında sabah sularında gerçekleşti.
TAŞLARI BOŞALTIRKEN…
Edinilen bilgiye göre, taş ocağının üst kısmından çıkarılan kayalar iş makinesi yardımıyla kamyonlara yüklenip taş işleme yerine boşaltma yapıldığı sırada kaza yaşandı.
50 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI
Nihat Yılmaz'ın kullandığı damperli kamyon, kasasındaki taşları boşalttığı sırada toprağın kayması sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yuvarlanan kamyonun içinde sıkışan sürücü Nihat Yılmaz olay yerinde feci şekilde can verdi.
Alt kısımda iş makinesi ile çalışan operatör Orhan Sarıtaş, kamyonun yuvarlanarak yanına geldiğini ve sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.