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Samsun'da su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kaldı

Samsun'da su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 13:00
Güncelleme:10.09.2024 13:01
Samsun'da su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kalırken, kurtarma çalışması başlatıldı.
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