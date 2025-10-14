14 Ekim 2025, Salı

Samsun’da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 20:17
Kaza, İlkadım ilçesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı ile 974. Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Gök idaresindeki 20 AN 871 plakalı otomobil ile Ahmet Koç yönetimindeki 55 ARP 294 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Fahrettin Gök ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan Melahat Gök yaralandı.
