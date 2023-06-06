06 Haziran 2023, Salı
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Samsun'da sel sularından kaçma anı kamerada
Samsun'da sel sularına dayanamayan sitenin otoparkındaki istinat duvarı 5 aracın üzerine devrilirken, sel sularından kaçan site sakininin görüntüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir sitenin arka bahçe otoparkında dün meydana geldi. Samsun’da sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. 13 katlı sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü.