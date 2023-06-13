Samsun'da sel! Caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Samsun'da gece saatlerinde etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve taşkınlar oluştu, trafikte aksamalar yaşanıyor. Şiddetli yağış nedeniyle Samsun Ankara kara yolu otogar mevkisinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı. Canik Evleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Samsun Ordu kara yolu kirazlık bölgesinde ordu istikametinde bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi. Gülsan Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerlerini su bastı.

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