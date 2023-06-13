13 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Samsun'da sel! Caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Samsun'da sel! Caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2023 09:00
Samsun'da gece saatlerinde etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve taşkınlar oluştu, trafikte aksamalar yaşanıyor. Şiddetli yağış nedeniyle Samsun Ankara kara yolu otogar mevkisinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı. Canik Evleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Samsun Ordu kara yolu kirazlık bölgesinde ordu istikametinde bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi. Gülsan Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerlerini su bastı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsun’da sel! Caddeler göle döndü
Samsun'da sel! Caddeler göle döndü
Sevdiği kadını 24 yıldır bekliyor
Sevdiği kadını 24 yıldır bekliyor
Kargo paketinden çıkan şaşkına çevirdi
Kargo paketinden çıkan şaşkına çevirdi
AK Partili Zeybekci kaza geçirdi
AK Partili Zeybekci kaza geçirdi
Trafikte yol verme kavgası kamerada!
Trafikte yol verme kavgası kamerada!
Ünlü isim hayatını kaybetti!
Ünlü isim hayatını kaybetti!
Keneye karşı erken müdahale nasıl olmalı?
Keneye karşı erken müdahale nasıl olmalı?
Yaşlı kadın sevdiği şarkıyı duyunca bakın ne yaptı
Yaşlı kadın sevdiği şarkıyı duyunca bakın ne yaptı
17 köpek ağaca asılmış halde bulundu!
17 köpek ağaca asılmış halde bulundu!
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Sosyal medya uğruna canlarını tehlikeye attılar!
Sosyal medya uğruna canlarını tehlikeye attılar!
İkitelli’deki yangın 39. saatinde!
İkitelli'deki yangın 39. saatinde!
Daha Fazla Video Göster