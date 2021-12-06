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Samsun’da pompalı tüfekli dehşet anları kamerada

İHA
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Giriş: 06.12.2021 16:52
Samsun'da bir kişiyi takip ederek girdiği restoranda pompalı tüfekle ateş açarak yaralayan 3 kişi polis tarafından yakalanırken, dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini takip eden şahısların peşinden gelerek içinde bulunduğu restoranda pompalı tüfekli saldırıya uğrayan T.K. (25) yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan T.K., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheliler olay yerinden otomobile bilenerek kaçtılar. Polis şüphelilerin kaçtığı otomobili terk edilmiş halde buldu.

Polis, yapılan araştırma sonucu olayla ilgili O.B., U.A. ve R.S.'yi gözaltına aldı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde silahla yaralanan T.K.'nin lokantaya girmesi, saldırganların peşinden gelmesi, hem dışarıdan peşinden hem de lokantaya girerek ateş edip kaçması yer alıyor.
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Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada
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