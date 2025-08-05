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Samsun’da polisten kaçmak için denize atladı, yorulunca yakalandı

Samsun’da polisten kaçmak için denize atladı, yorulunca yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 05.08.2025 11:11
Samsun’un Atakum ilçesinde taşkınlık çıkaran bir şahıs, polisten kaçarken denize atladı. Polis ekipleri şahsı ikna edemeyince deniz kenarında bekledi. Yorulan şahıs, bir süre sonra kendi isteğiyle kıyıya çıkarak polise teslim oldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.
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Samsun’da polisten kaçmak için denize atladı, yorulunca yakalandı
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