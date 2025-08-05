Samsun’da polisten kaçmak için denize atladı, yorulunca yakalandı

Samsun’un Atakum ilçesinde taşkınlık çıkaran bir şahıs, polisten kaçarken denize atladı. Polis ekipleri şahsı ikna edemeyince deniz kenarında bekledi. Yorulan şahıs, bir süre sonra kendi isteğiyle kıyıya çıkarak polise teslim oldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

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