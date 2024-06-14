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Samsun'da plastik fabrikasında yangın çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 08:55
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
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