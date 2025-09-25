Samsun’da off-road heyecanı

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağı Samsun'da başlıyor. Lansmanı yapılan şampiyonada 6'sı kadın olmak üzere toplam 46 sporcu Samsun halkına 3 gün boyunca adrenalin ve heyecan dolu anlar yaşatacak.

