Samsun’da motosiklet ile pikap çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde, Samsun Valiliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra A. idaresindeki 55 ATN 430 plakalı motosiklet ile Nihat Y. yönetimindeki 34 KFJ 235 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Zehra A., motosikletiyle birlikte yere savrularak yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

