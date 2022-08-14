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Samsun’da korkunç olay! Her şey aldığı evle başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.08.2022 17:22
Samsun’da bir çocuk annesi kadının bankadan satın aldığı ev önce birkaç kez soyuldu ardından 2 kez silahlı saldırıya uğradı. 46 yaşındaki kadın yetkililerden yardım istedi.
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