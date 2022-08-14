14 Ağustos 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Samsun’da korkunç olay! Her şey aldığı evle başladı
Samsun’da bir çocuk annesi kadının bankadan satın aldığı ev önce birkaç kez soyuldu ardından 2 kez silahlı saldırıya uğradı. 46 yaşındaki kadın yetkililerden yardım istedi.