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Samsun'da korkunç olay: 5 lira için dehşet saçtı! Yakalanınca 'benden şikayetçi olma' dedi
Samsun'da bir kişi parkın kenarında yürürken gördüğü özel güvelik görevlisinden istediği 5 lira parayı alamayınca bıçakla saldırdığı şahsı 3 yerinden yaraladı. Bıçaklı saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanırken, bıçakladığı güvenlik görevlisini kovalaması ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.