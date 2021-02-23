Samsun'da korkunç olay: 5 lira için dehşet saçtı! Yakalanınca 'benden şikayetçi olma' dedi

Samsun'da bir kişi parkın kenarında yürürken gördüğü özel güvelik görevlisinden istediği 5 lira parayı alamayınca bıçakla saldırdığı şahsı 3 yerinden yaraladı. Bıçaklı saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanırken, bıçakladığı güvenlik görevlisini kovalaması ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.