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Samsun'da köpek dehşeti: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

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Giriş: 10.03.2024 18:11
Güncelleme:10.03.2024 18:11
Samsun'da köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.
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