Samsun’da katliam gibi kaza! Aynı yöne giden araçlar birbirine girdi

Korkunç kaza gece yarısı Samsun’da meydana geldi. Otomobil, önünde giden bir başka otomobile çarptığı kazada, aynı aileden 1’i çocuk, 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. İşte katliam gibi kazanın ayrıntıları...