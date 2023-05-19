19 Mayıs 2023, Cuma
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Samsun’da katliam gibi kaza! Aynı yöne giden araçlar birbirine girdi
Korkunç kaza gece yarısı Samsun’da meydana geldi. Otomobil, önünde giden bir başka otomobile çarptığı kazada, aynı aileden 1’i çocuk, 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. İşte katliam gibi kazanın ayrıntıları...