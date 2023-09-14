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Samsun'da kaçırılan doktor olayının arkasında film gibi bir hikaye çıktı! 6 yıl önce ameliyat sırasında...

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Giriş: 14.09.2023 09:28
Samsun'da G.E. isimli şahıs tarafından kaçırılan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem kurtarılırken, olayın arkasından bambaşka bir gerçek çıktı. Kaçırılan doktorun 6 yıl önce G.E.'nin eşini ameliyat ettiği ve ameliyat sırasında aort damarının kesilmesi nedeniyle Çiğdem E. isimli kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.
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