Samsun'da kaçırılan doktor olayının arkasında film gibi bir hikaye çıktı! 6 yıl önce ameliyat sırasında...

Samsun'da G.E. isimli şahıs tarafından kaçırılan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem kurtarılırken, olayın arkasından bambaşka bir gerçek çıktı. Kaçırılan doktorun 6 yıl önce G.E.'nin eşini ameliyat ettiği ve ameliyat sırasında aort damarının kesilmesi nedeniyle Çiğdem E. isimli kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.