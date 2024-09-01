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Samsun'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 18 kişi yaralandı

Samsun'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 18 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 21:22
Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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