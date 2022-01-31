31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Samsun’da hastane bahçesinde gözü dönen kız ortalığı karıştırdı

Samsun’da hastane bahçesinde gözü dönen kız ortalığı karıştırdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2022 16:29
Samsun'da annesi ile birlikte hastaneye giden 18 yaşındaki genç kız hastane bahçesinde otomobillerin önüne atlayarak olay çıkarttı. Hastane polisi, jandarma ile özel güvenlik ekipleri genç kızı sakinleştirmekte oldukça güçlük çekti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olan 18 yaşındaki E.Ç. isimli genç kız, annesi A.Ç. ile beraber tedavisi için hastaneye geldi.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Korona testi veren, EEG çektirmek için sıra alan E.Ç. aniden rahatsızlık geçirdi. Psikolojik rahatsızlık yaşadığı öğrenilen genç kız aniden taşkınlık yapıp hastane bahçesinde seyir halindeki bir aracın önüne geçip yolu trafiğe kapattı. Araçlar peş peşe kuyruk uluştururken, taşkınlığını sürdüren E.Ç.'nin yolu kapattığını gören vatandaşlar durumu hastane polisi ve jandarma ile hastanenin özel güvenlik görevlilerine haber verdi.

EKİPLER UZUN SÜRE DİL DÖKTÜ

Genç kızın yanına giden hastane polisi ve hastane jandarması yolu açması için kendisine uzun süre dil döktü.

ARBEDE YAŞANDI

Genç kızın yolu açmasını isteyen bazı vatandaşlar ile kızın saldırgan tutumu karşısında arbede yaşandı. İkna olmayan genç kız kendini yere attı. Görevliler tarafından yerden güçlüklü kaldırılan genç kız daha sonra ikna edilerek polis aracıyla evine götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hastane önünde kriz
Hastane önünde kriz
Tren kazasında inanılmaz kurtuluş
Tren kazasında inanılmaz kurtuluş
Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı
Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı
Boşandığı kocasına nafaka ödeyecek!
Boşandığı kocasına nafaka ödeyecek!
İstanbul trafiğinin nedeni ne?
İstanbul trafiğinin nedeni ne?
Tekmeli yumruklu yol verme kavgası kamerada
Tekmeli yumruklu yol verme kavgası kamerada
Helallik mesajı tazminattan etti
Helallik mesajı tazminattan etti
Sır ölümde flaş görüntü
Sır ölümde flaş görüntü
Hatay’da ilginç tuzlama
Hatay'da ilginç tuzlama
Muhabbet kuşundan ’Mehter Marşı’ performansı
Muhabbet kuşundan 'Mehter Marşı' performansı
Ulaşıma kar engeli
Ulaşıma kar engeli
Akkız nine 121. Yaşını kutladı!
Akkız nine 121. Yaşını kutladı!
Daha Fazla Video Göster