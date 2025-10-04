04 Ekim 2025, Cumartesi
Samsun’da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkân sağlamak" suçuna yönelik yapılan operasyonda Y.Ç., Ö.İ., Z.G., P.D., O.A. ve H.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.