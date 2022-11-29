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Samsun'da fıkraları aratmayacak olay! Şaşkına çeviren trafik cezası: Türkiye’de tek olduk

A Haber
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Giriş: 29.11.2022 09:18
Samsun'da Karadeniz fıkralarına aratmayacak bir trafik cezası örneği yaşandı. Otomobilin özelliği nedeniyle ceza yediğini öğrenen Ersel Sezgin şaşkına döndü.
Fıkraları aratmadı! Şaşkına çeviren olay FIKRALARI ARATMADI! ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY

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Fıkraları aratmayacak olay
Fıkraları aratmayacak olay
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