09 Haziran 2023, Cuma
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Samsun'da feci olay! İki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Samsun İlkadım ilçesinde iki tramvayın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var.