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Samsun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

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Giriş: 08.01.2021 11:22
Son dakika haberi...Samsun'un Atakum ilçesinde belediye işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı..

Sedat Uzuner (42) idaresindeki Atakum Belediyesi temizlik işçilerini taşıyan 06 CHU 16 plakalı servis midibüsü, Serhat Caddesi'nde devrildi.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halim Türk (58) ve Kenan Demir (34), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 22 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Atakum Belediyesine ait personel servisinin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 2 işçimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır, yaralı 22 işçimize acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

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