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Samsun'da ekipleri harekete geçiren ihbar! Sahilde ceset bulundu

İHA
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Giriş: 22.06.2022 15:16
Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu. Otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.
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