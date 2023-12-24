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Samsun'da dilencinin üzerinden altınlar çıktı

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Giriş: 24.12.2023 17:59
Samsun'da zabıtanın dilencilere yönelik denetimlerinde, bir kişinin üzerinden 1 tam, 1 yarım, 1 çeyrek altın ve 46 TL çıktı. Bir başka dilencinin üzerinde de 1265 TL bulundu.
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