28 Temmuz 2024, Pazar
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Samsun'da denize giren baba kayıp, oğlu vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Çorum'dan hafta sonu tatili dolayısıyla yüzmek için Samsun'a gelen baba denizde yüzerken dalgalar arasında kaybolurken, oğlu ise vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp adamın eşi ise sahilde kollarını denize uzatarak, "Ne olur geri ver deniz" diye gözyaşı döküp ağladı.