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Samsun’da cezaevinden izinli çıkan şahıs annesini dövüp polislere bıçak çekti
Samsun’da dün saat 22.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde cezaevinden izinli çıkan O.S. (35), annesi S.S.'yi döverek, evin eşyalarını dağıttı. Kömürlüğe saklanan O.S., ihbarla gelen polislere de bıçak çekti. Oğlu gözaltına alınan S.S., "Beni ölümle tehdit ediyor" dedi.