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Samsun’da cezaevinden izinli çıkan şahıs annesini dövüp polislere bıçak çekti

DHA
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Giriş: 03.06.2021 13:02
Güncelleme:03.06.2021 13:11
Samsun’da dün saat 22.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde  cezaevinden izinli çıkan O.S. (35), annesi S.S.'yi döverek, evin eşyalarını dağıttı. Kömürlüğe saklanan O.S., ihbarla gelen polislere de bıçak çekti. Oğlu gözaltına alınan S.S., "Beni ölümle tehdit ediyor" dedi.
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