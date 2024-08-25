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Samsun'da bir araçtan 572 gram metamfetamin ele geçirildi

Samsun'da bir araçtan 572 gram metamfetamin ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 16:10
Samsun'da polisin takibi sonucu bir araçta yapılan aramada 572,56 gram metamfetamin ele geçirildi.
572 gram metamfetamin ele geçirildi
572 gram metamfetamin ele geçirildi
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