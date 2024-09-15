Samsun'da bankta oynayan çocuklar ölümden saniyelerle kurtuldu

Samsun'da yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki ağaçlara ve banka çarparken, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen kazada oyun oynayan çocuklar ve bankta oturanlar ölümden döndü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

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