21 Temmuz 2024, Pazar
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Samsun'da acı olay! Girdiği denizden bir daha çıkamadı
Samsun'da denize giren 13 yaşındaki bir çocuk kısa süre sonra gözden kayboldu. Çocuğun cansız bedeni sabah saatlerinde denize girdiği yerden yaklaşık 500 metre ileride bulundu.