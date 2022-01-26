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Samsun’da 6 çocuk babası sürücü koltuğunda başından vurularak öldürüldü

İHA
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Giriş: 26.01.2022 09:48
Samsun’un İlkaldım ilçesinde dehşete düşüren bir cinayet işlendi. Sokak ortasında içerisinde olduğu arabanın sürücü koltuğunda silahlı saldırıya uğrayan 6 çocuk sahibi adam başından vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, gece sularında İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Eskişehir Sokak üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre,39 yaşındaki 6 çocuk babası Mustafa Yağbasan içerisinde bulunduğu arabanın şoför koltuğunda otururken silahlı saldırıya uğradı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tabancayla açılan ateş sonucu kafasından vurulan Mustafa Yağbasan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay polise haber verildi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Mustafa Yağbasan'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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