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Samsun'da 435 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Samsun'da 435 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 15:55
Güncelleme:29.09.2024 15:55
Samsun'da bir otomobilde arama yapan polis 435 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
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