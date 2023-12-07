07 Aralık 2023, Perşembe
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Samsun'da 2 iş yeri kurşunlandı
Olay, Samsun'un Çarşamba İlçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi?nde meydana geldi. İddiaya göre, A.G., Ö.Ç. ve Ö.F.Ç. ile Ö.E.E. arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine şüpheliler, Ö.E.E.?nin çalışanlarını darbedip, 2 iş yerine de silahla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.