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Samsun'da 15 yıl hapis cezasıyla 3 yıldır aranan şahıs 10 kilo esrarla yakalandı

Samsun'da 15 yıl hapis cezasıyla 3 yıldır aranan şahıs 10 kilo esrarla yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 13:25
Samsun'da jandarma ekiplerinin 10 kilo 55 gram kubar esrar maddesi ele geçirdiği olayla ilgili hakkında 15 yıl 5 ay hapis cezasıyla 3 yıldır aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı.
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