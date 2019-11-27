Samsun ve Ordu'da seri katil dehşeti! İşte seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu izlediği yol…

Samsun ve Ordu'da 2018 yılından bu yana işlenen 12 cinayetin sır perdesi aralandı. Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun cinayetleri nasıl ve nerelerde işlediği ortaya çıkarıldı. İşte yaşlı çiftleri hedef alan katilin izlediği yöntemler.