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Samsun ve Bursa'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar kırıldı, taşlar yerinden söküldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2021 16:44
Güncelleme:02.06.2021 16:50
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Karadeniz Bölgesi'nde beklenen kuvvetli yağışlar etkili oldu. Samsun'da yağış nedeniyle rögarlar taşarken trafikte aksamalar yaşandı. Marmara Bölgesi'nde ise Bursa'da sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar gölü döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği ifade edildi. Meteoroloji'den yapılan açıklama da birçok kent için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Samsun ve Bursa'yı sağanak vurdu!
Samsun ve Bursa'yı sağanak vurdu!
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