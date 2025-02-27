27 Şubat 2025, Perşembe
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Samsun polisi çocukların güvenliği için görevde
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerindeki riskleri en aza indirmek amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Okul önü güvenli ulaşım uygulaması ve esnaf ziyaretleri kapsamında, okul giriş-çıkışlarında güvenliğin sağlanması, trafik akışının düzenlenmesi ve servis araçlarının denetlenmesi için ilgili birimler sahada aktif olarak görev aldı.