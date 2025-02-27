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Samsun polisi çocukların güvenliği için görevde

Samsun polisi çocukların güvenliği için görevde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 19:05
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerindeki riskleri en aza indirmek amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Okul önü güvenli ulaşım uygulaması ve esnaf ziyaretleri kapsamında, okul giriş-çıkışlarında güvenliğin sağlanması, trafik akışının düzenlenmesi ve servis araçlarının denetlenmesi için ilgili birimler sahada aktif olarak görev aldı.
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Samsun polisi çocukların güvenliği için görevde
Samsun polisi çocukların güvenliği için görevde
Samsun polisi çocukların güvenliği için görevde
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