Şampuanlarda kimyasal madde tehlikesi! Şampuan kullanmak isteyenlere karbonat formülü

Günümüzde insanlar daha sağlıklı bir yaşam tarzı edinmek için gitgide daha bilinçli hale geliyor. Peki dış görünüşünüzün en önemli parçalarından biri olan saçınızda kullandığınız ürünler hakkında ne kadar bilinçlisiniz? Öyle ki şampuan ürünlerinin içine adını bile duymadığımız, vücudumuza zarar verebilecek türlü türlü kimyasallar bulunabiliyor. Peki şampuan kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte bu sorunun yanıtı.

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