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Şampiyonluk kutlamak isterken boğanın hışmına uğradılar! Horon halkasını böyle dağıttı

İHA
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Giriş: 09.05.2022 14:11
Artvin'de düzenlenen boğa güreşleri festivalinde kendi kategorisinde birinci olan boğa, horon oynayan vatandaşlar arasına dalınca kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Şampiyonluk kutlamak isterken boğanın hışmına uğradılar ŞAMPİYONLUK KUTLAMAK İSTERKEN BOĞANIN HIŞMINA UĞRADILAR

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Şampiyonluk kutlamalarında boğa hışmı
Şampiyonluk kutlamalarında boğa hışmı
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