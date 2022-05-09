09 Mayıs 2022, Pazartesi
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Şampiyonluk kutlamak isterken boğanın hışmına uğradılar! Horon halkasını böyle dağıttı
Artvin'de düzenlenen boğa güreşleri festivalinde kendi kategorisinde birinci olan boğa, horon oynayan vatandaşlar arasına dalınca kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.