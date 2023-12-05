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Şampiyonlar Ligi’ne kayyum şoku! Dilan ve Engin Polat soruşturmasın dahil edilen kişilerle ilgili 12 şirket hakkında karar alındı

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Giriş: 05.12.2023 09:42
Lüks yaşantılarıyla bir süredir gündemi meşgul eden Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma gerekçesiyle tutuklandı. Polatgillerin 2019 yılında "Şampiyonlar Ligi" diye isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulduğu açıklandı. Fenomenlerle ilgili üst üste yaşanan skandallar sıcaklığını korurken son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında dava dosyasına sonradan eklenen kişilerle ilgili 12 şirkete kayyum atandı.
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