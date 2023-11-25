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Şampiyon öğrencisi için 6 yıldır köye gidiyor! Tarkan öğretmenden büyük vefa

A Haber
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Giriş: 25.11.2023 17:20
Nevşehir'de beden eğitimi öğretmenliği yapan Tarkan Güney otizmli öğrencisi antrenmanlara gelemeyince köye giderek eğitim vermeye başladı. İkilinin kürek sapıyla yaptıkları antrenmanlar Türkiye ikinciliği getirdi.
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